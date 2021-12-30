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20 часов назад

Треть России может стать заповедником

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что порядка 30 процентов территории страны может стать заповедной. Произойти это может в рамках Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия ООН.

Треть России станет заповедником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«25% территории нашей страны находится под законодательной защитой, и это не только особо охраняемые территории, это и защитные леса, водоохранные зоны. В рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 особо охраняемых природных территорий и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30% – вполне реальная цифра», – заявил Козлов в интервью РИА Новости.

Довести площади заповедных территорий до 30 процентов планируется к 2030 году.

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Ранее «СП» писала о том, что строительство новых портовых терминалов в особой экономической зоне «Оля» в Астраханской области приведёт к серьёзным экологическим последствиям.

Экология,Общество,Александр Козлов,Минприроды,ООН,РИА Новости,
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