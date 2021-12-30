Треть России станет заповедником

«25% территории нашей страны находится под законодательной защитой, и это не только особо охраняемые территории, это и защитные леса, водоохранные зоны. В рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 особо охраняемых природных территорий и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30% – вполне реальная цифра», – заявил Козлов в интервью РИА Новости.