Верховный суд РФ ликвидировал международный "Мемориал" за "систематические" нарушения

Судья Верховного суда (ВС) Российской Федерации Алла Назарова поддержала иск Генпрокуратуры РФ о ликвидации общества "Мемориал". Об этом сообщает ТАСС. "Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" удовлетворить", — огласила решение Назарова. Она также заявила, что ликвидированы должны быть все региональные отделения и прочие структурные подразделения историко-просветительского общества. Представители "Мемориала" намерены обжаловать решение о ликвидации. Кроме того, заявил председатель правления Ян Рачинский, "Мемориал" обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Несколько десятков человек собрались у здания суда. После вынесения приговора они начали кричать "Позор!". Нескольких протестующих задержала полиция. Во вторник в суде состоялись прения сторон. Прокурор Алексей Жафяров заявил, что организация спекулирует на теме репрессий и реабилитирует "изменников родины". Он добавил, что "Мемориал" создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан". Кроме того, по словам Жафярова, за последние годы "Мемориал" не обращался в Генпрокуратуру с просьбой о признании кого-либо жертвой репрессий. "Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников... Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот эта подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается "Мемориал" от статуса иностранного агента", - добавил представитель Генпрокуратуры. Иск поддержали также Минюст РФ и Роскомнадзор. Генпрокуратура требовала ликвидировать "Мемориал" в связи с "систематическим" нарушением требований о маркировке материалов иностранного агента. Московская прокуратура подала в Мосгорсуд схожий иск с требованием о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Организация "Ветераны России" обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с требованием привлечь историко-просветительское общество к ответственности "за реабилитацию нацизма". "Приводит к депрессии" 23 декабря в Мосгорсуде началось рассмотрение иска прокуратуры Москвы о ликвидации другой организации - правозащитного центра "Мемориал". Это структура, которая занимается "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным", она является частью международного историко-просветительского общества "Мемориал", она же - "Международный Мемориал". С 2014 года обе структуры находятся в реестре иностранных агентов. "Международный Мемориал" работает над исследованиями репрессий в СССР, реабилитацией жертв, а также помогает их семьям. "Организация неоднократно нарушала закон об иноагентах, игнорируя маркировки. Из-за этого граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям… Это может привести к различным последствиям: формированию негативного общественного мнения или … к депрессии", — сказал прокурор. Гособвинитель добавил, что столичная прокуратура обратилось с иском о ликвидации только сейчас, так как организация "широко известна и длительное время занимается правозащитными функциями". В начале декабря президент России Владимир Путин, комментируя иск о ликвидации ИПО "Мемориал", указал на то, что организация неоднократно и "демонстративно" совершала нарушения. "По поводу международных организаций, которые "Мемориал" пытается защищать. Они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Это вопрос, который требует дополнительного исследования", — отметил президент в ходе заседания СПЧ. Путин также рассказал, что специалисты из Израиля нашли в списке жертв советских политических репрессий, который ведет "Мемориал", ряд лиц, служивших нацистам и участвовавших в массовых убийствах евреев. При этом он подчеркнул, что всегда относился к "Мемориалу", как к "наиболее уважаемой организации". Говоря о судебном процессе, российский президент сказал, что разбирательство еще продолжается, а также выразил надежду на то, что оно будет объективным. "Я, конечно, обратил внимание на то, что было в средствах массовой информации по поводу "Мемориала". Конечно, попросил дать мне дополнительные сведения о том, что там происходит", — добавил Путин.