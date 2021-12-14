В Нижегородской области по нацпроекту «Экология» начались работы по расчистке рек Имза и Княгинка

Расчистку рек Имза и Княгинка в Княгининском районе Нижегородской области планируется завершить к осени 2022 года.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что работы по расчистке рек проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».«Главная задача национального проекта «Экология», определенная президентом России Владимиром Путиным, — улучшение качества жизни людей. Забота о реках позволяет не только сохранить природные богатства региона, но и сделать эти территории более привлекательными для туристов. Такие решения также были приняты по рекам, протекающим на территории кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», — отметил Глеб Никитин.Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, подрядчик — ООО «Реновация» (Ростов-на-Дону) — приступил к подготовительным работам по проекту расчистки Имзы и Княгинки, который финансируется при поддержке Федерального агентства водных ресурсов. Стоимость проекта — более 10 млн рублей.«Контракт был заключен в декабре 2021 года. По проекту предусмотрено как федеральное, так и областное финансирование. Сейчас подрядчик приступил к подготовительным работам, а в целом срок завершения контракта — 31 августа 2022 года. В Имзе и ее притоке Княгинке много мусора, возникшего от антропогенного воздействия, есть большое количество топляков и растительности. Извлечение донных отложений из этих рек существенно повысит качество воды», — рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев. Общая длина рек, планируемых к расчистке, — 7,8 километра. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни примерно 150 тысяч человек. «Сейчас мы прорабатываем вопрос с древесными насаждениями, растительностью, рассматриваем варианты того, как именно будет проходить уборка. Также начинаем подготовку реализации проектных решений, приступили к устройству площадок складирования для донно-илистых отложений и остатков древесных насаждений. Основные работы после подготовительного этапа стартуют уже в начале следующего года», — рассказал представитель ООО «Реновация» Роман Малек.В администрации Княгининского района планируют синхронизировать реализацию сразу двух нацпроектов: вместе с расчисткой Имзы и Княгинки намерены благоустраивать прилегающую к ним территорию по национальному проекту «Жилье и городская среда».«Мы уже разработали целый комплекс рекреационных зон, зон отдыха, территорий, наполненных смысловой нагрузкой. Благодаря Всероссийскому конкурсу „Малые города и исторические поселения“, который проводится в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, нам удастся привести в порядок свыше 6,5 гектара земли» — рассказал глава местного самоуправления Княгининского муниципального района Евгений Шамин.Отметим, что в Нижегородской области в рамках развития кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» уже была проведена расчистка русел рек Теша, Сатис и ВичкинзаКак уже сообщалось, в Нижегородской области по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» осенью 2021 года завершилась расчистка русла рек Теша, Сатис и Вичкинза. Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта — эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: «Ликвидация свалок», «Утилизация и переработка мусора», «Обезвреживание опасных отходов», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение рек и озер», «Национальные парки и заповедники», «Сохранение лесов», «Экопросвещение» и «Мониторинг окружающей среды».