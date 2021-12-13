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13 декабря

Экологические проекты "Газпром нефти" получили одобрение комиссии Минпромторга

"Газпром нефть" привлекает зеленые кредиты Сбера и Газпромбанка на общую сумму в 30 млрд рублей на проекты экологической модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода. Займы выдаются в рамках отбора Межведомственной комиссией Министерства промышленности и торговли инвестиционных проектов с возможностью получения субсидирования процентов по зеленому финансированию. "Мы впервые привлекли ESG-финансирование для реализации экологических проектов компании и считаем этот инструмент эффективным. Экологическая направленность модернизации Омского НПЗ являлась критерием получения зеленых кредитов от Сбера и Газпромбанка и субсидирования ставок по ним. "Газпром нефть" ведет масштабную работу по повышению экологических характеристик своих предприятий и внедряет инициативы, нацеленные на снижение углеродной интенсивности. В дальнейшем мы планируем расширять применение инструментов зеленого финансирования для развития производственных активов компании", - рассказал финансовый директор, член правления "Газпром нефти" Алексей Янкевич. Строительство очистных сооружений "Биосфера" станет основным направлением модернизации Омского НПЗ. Такие же уже три года работают на Московском НПЗ компании. В результате их использования завод больше чем в пять раз сократил отбор воды из городских сетей. Предполагается, что в Омске "Биосфера" поможет поднять эффективность очистки воды до 99,9% и в два раза снизит водопотребление. Кроме того, планируется построить комплекс первичной переработки нефти. Он заменит шесть действующих в настоящее время установок, относящихся к прошлому поколению. Работы кредитуются в рамках ESG-финансирования, связанного со стандартами экологической эффективности. Поэтому эффективная процентная ставка по кредитам будет постепенно снижаться за счет субсидии, одобренной комиссией Минпромторга. "ESG-факторы – это наиболее распространенный сегодня инструмент, с помощью которого финансовые организации могут оценивать успешность и устойчивость энергетических компаний в реализации разных сценариев энергоперехода", - отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, эти характеристики позволяют оценивать, насколько эффективно компания снижает воздействие на окружающую среду, и способна ли она адаптироваться к гипотетической ситуации, в рамках которой спрос на углеводородное топливо резко сократится, а на возобновляемую энергетику – вырастет.

Экологические проекты "Газпром нефти" получили одобрение комиссии Минпромторга
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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