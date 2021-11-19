Раскрыта опасность хранения воды в пластиковых бутылках

Гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в интервью радио Sputnik раскрыл, какую опасность представляет хранение воды в пластиковых бутылках.

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Специалист рассказал о проведении исследование на содержание в бутилированной воде общего органического углерода. Это — совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком.

«И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода. То есть каждый месяц контакта воды с пластиком приводит к существенному увеличению концентрации органических соединений, которые выделяются из пластика в воду», — сказал глава центра, добавив, что за 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации.

Таким образом, по словам эксперта, многократное использование пластиковой бутылки сильно вредит здоровью, особенно в агрессивных условиях: на солнце или если заливать в пластиковую бутылку теплую или горячую воду. «Огромная концентрация органических соединений попадает в организм человека, многие из них являются канцерогенами и отравляющими веществами», — сказал Гончар.

При выборе бутилированной воды в магазине важно обращать внимание, помимо срока хранения, на наличие или отсутствие на этикетке слова «природная». «Если на бутылке нет слова "природная", это уже не вода из скважины. Это может быть просто водопроводная вода, пропущенная через обычный кувшинный фильтр», — заключил он.