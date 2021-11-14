Участники Конференции ООН по климату смогли договориться

Участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя конференции Алока Шарма.

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Документ содержит призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. В заявлении подтверждается долгосрочная глобальная цель удерживать повышение мировой средней температуры на уровне значительно ниже двух градусов по Цельсию от доиндустриальных значений. Также принято решение продолжать усилия по ограничению повышения температуры до полутора градусов от доиндустриальных уровней.

Отмечается, что ограничение глобального потепления до полутора градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов. Речь идет, в том числе о сокращении глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года. При этом до чистого нуля сокращение предусматривается примерно в середине века. Также участники Конференции решили значительно сократить выбросы парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.

Предложенный проект решения принимается с внесенными ранее устными поправками. Письменную версию опубликуют в ближайшее время. Как сообщил Шарма, на Конференции приняты правила реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату, которая затрагивает механизмы торговли результатами сокращений выбросов, реализацию климатических проектов и так называемых нерыночных подходов.