Мировых лидеров призвали «нажать на все рычаги» для спасения Земли

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал использовать все возможности для поиска компромисса в области борьбы с изменением климата. Об этом он заявил на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP26), сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.
По его словам, переговорщики в заключительные дни COP26 делают все возможное, чтобы выполнить все обещания в области борьбы с климатическими изменениями. Джонсон уверен, что им предстоит еще множество шагов для достижения цели. Кроме того он сообщил, что 10 ноября мировые лидеры вновь встретятся, чтобы рассказать о своих успехах.
Джонсон призвал «нажать на все рычаги» для спасения планеты и выполнить задачи, указанные в Парижском соглашении по климату 2015 года. Для этого государствам нужно определить рыночные и нерыночные подходы к сокращению количества выбросов парниковых газов.
Также страны пытаются достичь соглашения насчет размера выплат со стороны богатых стран для более нуждающихся государств. Эта мера поддержки поможет им быстрее перейти к соблюдению европейских экологических норм.
Джонсон уверен, что сейчас странам нужно отложить свои разногласия и объединиться для спасения планеты и всего человечества. Цель в 1,5 градуса окажется в пределах досягаемости, если приложить к этому достаточно усилий, заключил он.