Мировых лидеров призвали «нажать на все рычаги» для спасения Земли

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал использовать все возможности для поиска компромисса в области борьбы с изменением климата. Об этом он заявил на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP26), сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.

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По его словам, переговорщики в заключительные дни COP26 делают все возможное, чтобы выполнить все обещания в области борьбы с климатическими изменениями. Джонсон уверен, что им предстоит еще множество шагов для достижения цели. Кроме того он сообщил, что 10 ноября мировые лидеры вновь встретятся, чтобы рассказать о своих успехах.

Джонсон призвал «нажать на все рычаги» для спасения планеты и выполнить задачи, указанные в Парижском соглашении по климату 2015 года. Для этого государствам нужно определить рыночные и нерыночные подходы к сокращению количества выбросов парниковых газов.

Также страны пытаются достичь соглашения насчет размера выплат со стороны богатых стран для более нуждающихся государств. Эта мера поддержки поможет им быстрее перейти к соблюдению европейских экологических норм.