Оценен экологический ущерб от пандемии COVID-19

К концу августа 2021 года было произведено более восьми миллионов тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией COVID-19. По оценкам исследователей из Китая и США, чья статья об экологическом ущербе от пандемии опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences, более 25 тысяч тонн из этого количества уже попали в океан.