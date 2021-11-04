Россиян предупредили об усилении опасных климатических явлений

"Осадков станет не намного больше, но изменится их характер. Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства. Также москвичам стоит подготовиться к волнам жары. Раньше они случались раз в 50 лет. Если глобальное потепление достигнет четырех градусов, аномальная жара будет приходить почти ежегодно", - подчеркнул он, добавляя, рекордно высокие температуры будут фиксироваться примерно раз в три года.