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Европа будет привлекать к ответственности Китай и Россию

Елена Прошина
9 минут назад

Европейский союз использует свой климатический план в качестве «торгового оружия». С его помощью он принуждает основные страны-загрязнители соблюдать строгие стандарты общества. Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, пишет BFM.ru со ссылкой на интервью Bloomberg во время климатической конференции COP26 в Глазго.

Европа привлечет к ответственности РФ и КНР из-за экологии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, климатический план предоставляет Евросоюзу технологическое и экономическое преимущество. Его можно использовать как торговое оружие, принуждая менее развитые страны соблюдать строгие экологические стандарты, подчеркнул Де Кроо.

Он добавил, что страны третьего мира обязаны будут соответствовать всем требованиям ЕС в контексте экологии, если они намереваются экспортировать в Европу свою продукцию. На выбросы углерода Европейский союз подготавливает пограничный налог. Он будет взиматься с товаров из юрисдикций с более низкими экологическими обязательствами.

Де Кроо сообщил, что крупных загрязнителей, таких как Россия и Китай, необходимо подтолкнуть к обязательствам по сокращению выбросов углекислого газа, как это сделали в Европе. В противном случае эти страны необходимо привлечь к ответственности. Премьер-министр Бельгии также упрекнул власти Китая и России за то, что те не отправили своих представителей на конференцию в Глазго.

Экология,В мире,Александр Де,ЕС,Business FM,Bloomberg,
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