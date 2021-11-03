Европа привлечет к ответственности РФ и КНР из-за экологии

Европейский союз использует свой климатический план в качестве «торгового оружия». С его помощью он принуждает основные страны-загрязнители соблюдать строгие стандарты общества. Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, пишет BFM.ru со ссылкой на интервью Bloomberg во время климатической конференции COP26 в Глазго.

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По его словам, климатический план предоставляет Евросоюзу технологическое и экономическое преимущество. Его можно использовать как торговое оружие, принуждая менее развитые страны соблюдать строгие экологические стандарты, подчеркнул Де Кроо.

Он добавил, что страны третьего мира обязаны будут соответствовать всем требованиям ЕС в контексте экологии, если они намереваются экспортировать в Европу свою продукцию. На выбросы углерода Европейский союз подготавливает пограничный налог. Он будет взиматься с товаров из юрисдикций с более низкими экологическими обязательствами.