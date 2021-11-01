В WWF засомневались в результативности встречи по климату в Глазго

"Климатические прогнозы не пессимистичны сами по себе. Они просто отражают реальность. Сейчас мы идем по графику, согласно которому [к концу XXI века] температура увеличится на 2,7 градуса, в то время как в Парижском соглашении обозначена цель удерживать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Это существенная разница, вот откуда берется пессимизм", - сказала Перес-Сирера.