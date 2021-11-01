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В WWF засомневались в результативности климатической конференции в Глазго

Газета.Ruиещё 1
20 минут назад

Заместитель главы программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Ванесса Перес-Сирера заявила в разговоре с ТАСС, что конференция, посвященная глобальному изменению климата, которая проходит в эти дни в шотландском Глазго вряд-ли существенно ускорит решение проблемы.

В WWF засомневались в результативности встречи по климату в Глазго
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Климатические прогнозы не пессимистичны сами по себе. Они просто отражают реальность. Сейчас мы идем по графику, согласно которому [к концу XXI века] температура увеличится на 2,7 градуса, в то время как в Парижском соглашении обозначена цель удерживать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Это существенная разница, вот откуда берется пессимизм", - сказала Перес-Сирера.

Она отметила, что затормозить глобальное потепление может значительное ужесточение климатических санкций против Китая и Индии - лидеров по выбросам парниковых газов. Принятые решения должны подкрепляться реальными действиями - "у нас есть все возможности добиться того, чтобы развитые страны направляли 100 млрд долларов в год на поддержку" перехода развивающихся стран к углеродной нейтральности.

"Все страны должны сократить объемы выбросов на 50% к 2030 году и не только декларировать намерения, но и добиваться этой цели", - резюмировала Перес-Сирера.

Ранее основатель IT-гиганта Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, известный борьбой с глобальным потеплением, сжег тонны горючего, отмечая 66-й день рождения.

Экология,В мире,Билл Гейтс,ИТАР-ТАСС,
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