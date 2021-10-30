Европа прекратит давать деньги загрязнителям планеты

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) со следующего года прекратит выдачу всех кредитов нефтегазовым компаниям, загрязняющим планету. Об этом пишет The Guardian.
По информации издания, ЕИБ прекратит финансирование стандартных низкоуглеродных проектов корпораций с высоким уровнем выбросов, если компания продолжает деятельность, противоречащую целям Парижского соглашения. Это решение, по оценкам издания, затронет около 50 компаний и органов государственной власти, нуждающихся в кредитах ЕИБ.
Парижское соглашение предусматривает удержание роста глобальной температуры на отметке в 1,5-2 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня. Для этого миру необходимо добиться нулевых выбросов парниковых газов, чему способствует отказ от топлива с высокими показателями выбросов углекислого газа. В 2019 году ЕИБ уже запретил финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Однако нефтегазовые компании все еще могли тернистым путем получить деньги на развитие ветроэнергетики, при этом не отказываясь от традиционных источников энергии. Теперь эта практика станет невозможной.
Как предполагает The Guardian, ЕИБ не сможет прекратить финансирование всех компаний-загрязнителей сразу. Поэтому большое внимание будет уделено стратегии декарбонизации — переходу к низкоуглеродной экономике.