Европа прекратит давать деньги загрязнителям планеты

По информации издания, ЕИБ прекратит финансирование стандартных низкоуглеродных проектов корпораций с высоким уровнем выбросов, если компания продолжает деятельность, противоречащую целям Парижского соглашения. Это решение, по оценкам издания, затронет около 50 компаний и органов государственной власти, нуждающихся в кредитах ЕИБ.

Парижское соглашение предусматривает удержание роста глобальной температуры на отметке в 1,5-2 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня. Для этого миру необходимо добиться нулевых выбросов парниковых газов, чему способствует отказ от топлива с высокими показателями выбросов углекислого газа. В 2019 году ЕИБ уже запретил финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Однако нефтегазовые компании все еще могли тернистым путем получить деньги на развитие ветроэнергетики, при этом не отказываясь от традиционных источников энергии. Теперь эта практика станет невозможной.