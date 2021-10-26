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Названы способы сделать секс экологичным

Lenta.ru
1 час назад

В последние годы наметился тренд на то, чтобы экологичными были не только продукты питания, но и секс. «Би-би-си» обратилась к специалистам и простым людям: они назвали способы, как сделать секс «зеленым».

Названы способы сделать секс экологичным
Фото: We-Vibe Toys / UnsplashWe-Vibe Toys / Unsplash

Для некоторых людей вести экологически чистую сексуальную жизнь означает выбирать смазки, игрушки для взрослых, простыни и презервативы, при производстве которых причиняется минимальный вред планете, считает нигерийская ученая по вопросам экологической устойчивости Аденике Акинсемолу. По оценкам ООН, ежегодно в мире производится около 10 миллиардов презервативов, большинство из которых попадают на свалки, поскольку не могут быть переработаны из-за наличия латекса и химикатов в составе. Полностью биоразлагаемые презервативы из овечьей кожи использовались со времен Римской, однако они не защищали от инфекций, передающихся половым путем.

Видео дня

Доктор Тесса Коммерс ведет в TikTok блог о сексуальном здоровье. Ее самое популярное видео набрало восемь миллионов просмотров. В нем специалист рассказала, как сделать в домашних условиях смазку из кукурузного крахмала и воды. «Органические лубриканты наносят незначительный ущерб окружающей среде и обеспечивают своим пользователям прекрасное времяпрепровождение», — считает Коммерс.

Игрушки для взрослых также наносят вред природе, поскольку часто делаются из пластика. Некоторые производители уже начали выпуск интимных товаров на солнечных батареях, а компания LoveHoney запустила программу утилизации секс-игрушек.

В начале августа аналитики Morgan Stanley сообщили, что все больше семейных пар не хотят иметь детей, опасаясь последствий климатических изменений. Одни боятся, что их дети не смогут пережить экстремальные погодные условия и, например, столкнутся с нехваткой урожая из-за изменения климата. Другие полагают, что рождение ребенка навредит планете. Согласно шведскому исследованию 2017 года, рождение одного ребенка в развитых странах приводит к выбросам в атмосферу почти 60 тонн углерода ежегодно. В 2019 году британский принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что не будут заводить третьего ребенка ради заботы об экологии.

Экология,Наука и техника,принц Гарри,Морган Стэнли Банк,ООН,BBC News,
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