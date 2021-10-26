Названы способы сделать секс экологичным

В последние годы наметился тренд на то, чтобы экологичными были не только продукты питания, но и секс. «Би-би-си» обратилась к специалистам и простым людям: они назвали способы, как сделать секс «зеленым».

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash We-Vibe Toys / Unsplash

Для некоторых людей вести экологически чистую сексуальную жизнь означает выбирать смазки, игрушки для взрослых, простыни и презервативы, при производстве которых причиняется минимальный вред планете, считает нигерийская ученая по вопросам экологической устойчивости Аденике Акинсемолу. По оценкам ООН, ежегодно в мире производится около 10 миллиардов презервативов, большинство из которых попадают на свалки, поскольку не могут быть переработаны из-за наличия латекса и химикатов в составе. Полностью биоразлагаемые презервативы из овечьей кожи использовались со времен Римской, однако они не защищали от инфекций, передающихся половым путем.

Видео дня

Доктор Тесса Коммерс ведет в TikTok блог о сексуальном здоровье. Ее самое популярное видео набрало восемь миллионов просмотров. В нем специалист рассказала, как сделать в домашних условиях смазку из кукурузного крахмала и воды. «Органические лубриканты наносят незначительный ущерб окружающей среде и обеспечивают своим пользователям прекрасное времяпрепровождение», — считает Коммерс.

Игрушки для взрослых также наносят вред природе, поскольку часто делаются из пластика. Некоторые производители уже начали выпуск интимных товаров на солнечных батареях, а компания LoveHoney запустила программу утилизации секс-игрушек.