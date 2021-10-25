В столице за 10 лет качество воздуха улучшилось более чем в два раза

"Если мы говорим о климатической политике, экологии, нам за эти последние 10 лет удалось улучшить качество воздуха больше, чем в два раза, а качество водных объектов улучшилось на 40%", – сообщил он в ходе панельной дискуссии заседания Сети "Регионы – за здоровье".