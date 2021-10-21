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Учёные предсказали на Земле катастрофу из-за глобального потепления

Елена Прошина
28 минут назад

Учёные обратились с петицией к странам — участницам предстоящей в Глазго конференции по изменению климата, сообщает news.ru.

Учёные: Землю ждёт катастрофа пострашнее COVID-19
Фото: ТАССТАСС

По их словам, Землю ждёт катастрофа страшнее эпидемии COVID-19. Речь идет о повышении температуры на планете. Как считают эксперты, последствия будут куда хуже, чем при пандемии, охватившей сейчас весь мир. Учёные считают, что загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива ежегодно приводит к преждевременной смерти более семи миллионов человек. Как следует из петиции, только в 2021 году в Китае, Пакистане, Индии, Вьетнаме, а также Германии, Канаде и Бельгии произошли настолько крупные катаклизмы, что нанесли вред населению.

Как ожидается, из-за некачественных пищи, воды и воздуха произойдет рост заболеваемости на планете. Согласно прогнозу, температур на Земле в текущем столетии повысится на 2,7–3,1 градуса по Цельсию при норме в 1,5 градуса. Как считают ученые, избежать климатической катастрофы поможет финансирование развития чистой энергии, а также сокращение выбросов парниковых газов, меры и по улучшению здоровья жителей планеты.

Ранее правительство РФ утвердило цели и основные направления зеленого финансирования, что поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, распоряжение правительства станет основой для развития регулирования зеленого и социального финансирования в стране.

Экология,В мире,Эпидемия,Глобальное потепление,COVID-19,Правительство РФ,
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