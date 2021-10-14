Траты на спасение планеты призвали утроить

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что инвестиции в возобновляемые источники энергии и траты на спасение планеты должны увеличиться втрое к 2030 году, если человечество хочет эффективно бороться с изменением климата и держать под контролем ситуацию на энергетических рынках, передает Reuters.

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Carlos Garcia Rawlins / Reuters

МЭА опубликовало свой ежегодный прогноз развития мировой энергетики на фоне предстоящей конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP26). Основой для переговоров станет оценка межправительственной группы ООН, согласно которой рост температуры превысит 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. В своем отчете агентство отмечает, что мир не инвестирует достаточно средств для удовлетворения своих будущих потребностей в энергии, при этом расходы, связанные с переходным периодом, постепенно растут.

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Отмечается, что немедленное сокращение выбросов углекислого газа и переход на чистую энергию — единственный способ избежать климатической катастрофы. «Четкие сигналы и указания необходимы со стороны политиков. Если дорога впереди вымощена только из благих намерений, то эта дорога будет ухабистой», — заявили в МЭА.

МЭА предупредило, что возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая, гидроэнергетика и биоэнергетика должны получать гораздо больше инвестиций после пандемии. Агентство отметило, что ускоренный переход на чистую энергию лучше защитит потребителей от нехватки энергии в будущем. При этом в 2020 году на уголь, природный газ и нефть приходилось почти 80 процентов мирового энергоснабжения, а на возобновляемые источники энергии лишь 12 процентов. Если инвестиции в чистую энергию останутся на текущем уровне, то к 2100 году температура на планете вырастет на 2,6 градуса Цельсия, прогнозирует агентство.