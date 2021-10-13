От Франции потребовали перестать использовать РФ как «мусорное ведро»

В Париже активисты Greenpeace провели перед штаб-квартирой топливной компании Orano акцию против экспорта отработавшего урана в Россию. Протестующие требовали прекратить вывоз ядерных отходов и организовать их долгосрочное хранение во Франции, передает Reuters.

Фото: Victor Point / Greenpeace / Reuters Victor Point / Greenpeace / Reuters

Greenpeace опубликовала в Twitter фотографию, на которой активисты сидели в белых защитных костюмах около муляжей контейнеров с радиоактивными отходами. На плакатах было написано «Россия — это не мусорное ведро», «Остановите радиоактивную торговлю» и «Ядерная — это не зеленая». Greenpeace призвала министерство окружающей среды перестать использовать Сибирь как место хранения опасных отходов, поскольку там они могут нанести значительный вред экологии.

Компания Orano заявила о продаже в конце 2020 года российской государственной компании «Росатом» чуть более 1000 тонн отработанного уранового топлива для дальнейшей переработки. Оно может быть использовано, например, на электростанциях и в проектах по созданию ядерного оружия. Однако Greenpeace настаивает, что большая часть урана, отправляемого в Россию, останется там без повторного использования, а транспортировка ядерных отходов — это «экологическая, социальная и экономическая чушь».