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От Франции потребовали перестать использовать Россию как «мусорное ведро»

Lenta.ru
16 минут назад

В Париже активисты Greenpeace провели перед штаб-квартирой топливной компании Orano акцию против экспорта отработавшего урана в Россию. Протестующие требовали прекратить вывоз ядерных отходов и организовать их долгосрочное хранение во Франции, передает Reuters.

От Франции потребовали перестать использовать РФ как «мусорное ведро»
Фото: Victor Point / Greenpeace / ReutersVictor Point / Greenpeace / Reuters

Greenpeace опубликовала в Twitter фотографию, на которой активисты сидели в белых защитных костюмах около муляжей контейнеров с радиоактивными отходами. На плакатах было написано «Россия — это не мусорное ведро», «Остановите радиоактивную торговлю» и «Ядерная — это не зеленая». Greenpeace призвала министерство окружающей среды перестать использовать Сибирь как место хранения опасных отходов, поскольку там они могут нанести значительный вред экологии.

Компания Orano заявила о продаже в конце 2020 года российской государственной компании «Росатом» чуть более 1000 тонн отработанного уранового топлива для дальнейшей переработки. Оно может быть использовано, например, на электростанциях и в проектах по созданию ядерного оружия. Однако Greenpeace настаивает, что большая часть урана, отправляемого в Россию, останется там без повторного использования, а транспортировка ядерных отходов — это «экологическая, социальная и экономическая чушь».

Франция получает около 70 процентов всей электроэнергии от 56 ядерных реакторов, но правительство стремится сократить этот показатель до 50 процентов к 2035 году. При этом европейские страны выступили за развитие атомной энергетики для выхода из энергетического кризиса.

Экология,В мире,Росатом,Reuters,
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