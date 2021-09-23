Китай сократит добычу угля ради экологии

Власти Китая пообещали отказаться от строительства новых угольных электростанций в других странах, сообщает Bloomberg.

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Такое решение может отрицательно сказаться на добыче самого грязного ископаемого топлива. Как сообщил председатель Китая Си Цзиньпин на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, КНР нарастит поддержку других развивающихся стран в развитии зеленой и низкоуглеродной энергетики.

Меры по поддержке экологии могут затруднить дальнейшую разработку угля, так как более 70 процентов всех построенных угольных электростанций зависят от финансирования из Китая.

На заседании ГА ООН американский лидер Джо Байден пообещал удвоить выделяемые средства, которую Вашингтон планирует потратить на помощь бедным странам в борьбе с изменением климата.

Тем временем, парламент Турции в октябре текущего года будет работать над одобрением законопроекта по ратификации Парижского соглашения по климату. В настоящее время эта страна остается одной из немногих, кто не ратифицировал данное соглашение.