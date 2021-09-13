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Разлив нефтепродуктов произошел в Новосибирской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
58 минут назад

Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на площади около 100 кв. метров вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби в Колыванском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Разлив нефти произошел в Новосибирской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Накануне, 12 сентября, в 11.30 (мск) от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. метров», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

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Предварительно установлено, что радужные пятна на реке могли образоваться от баржи, которая находится на данный момент на утилизации. Спасатели установили на данном участке боновые заграждения длиной восемь метров. В понедельник пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведению рекультивационных работ.

Напомним, 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий.

После изучения спутниковых снимков российскими учеными стало понятно, что разлив нефти в районе Новороссийска оказался в 400 тыс. раз масштабнее первоначальных оценок.

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что шторм возле Новороссийска, случившийся несколько дней назад, способствовал распространению пятна нефтепродуктов в море, однако спас побережье, которому не потребуется серьезная очистка.

В КТК утверждают, что разлив нефти в порту Новороссийска мог произойти из-за разрушившегося гидрокомпенсатора на нефтеналивном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), это могло случиться из-за заводского брака.

После разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды, его передали в западное следственное управление на транспорте. Позже статью переквалифицировали на более тяжелую.

Экология,Происшествия,Новороссийский морской торговый порт,РАН,Новосибирская Область,
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