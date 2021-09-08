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СберЛизинг принимает участие в 13-ой международной выставке ВэйстТэк

Сбербанк Лизинг
5 часов назад

СберЛизинг принимает участие в 13-ой международной выставке

СберЛизинг принимает участие в 13-ой международной выставке ВэйстТэк
Фото: Сбербанк ЛизингСбербанк Лизинг

ВэйстТэк

, которая проходит с 7 по 9 сентября 2021 года в Крокус Экспо. СберЛизинг участвует в мероприятии в качестве партнера группы компаний «Торг Комс». С ней СберЛизинг связывает эффективное сотрудничество в части производства и финансирования мусоровозов и другой отраслевой техники.

ВэйстТэк — это уникальная площадка, на которой встречаются представители власти, бизнеса и общества для обсуждения очень важной на сегодня проблемы управления бытовыми и производственными отходами.

На выставке представители СберЛизинга расскажут о программах компании и условиях их предоставления, поделятся опытом, познакомятся с новыми технологиями и решениями в сфере обращения с отходами.

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «В современных реалиях представители бизнеса должны четко осознавать важность проблемы экологии. Мы разработали программу «Зелёный лизинг» на специальных условиях, предлагая нашим клиентам финансирование и консалтинг по вопросам приобретения самой широкой номенклатуры очистного оборудования и решений по утилизации мусора. Максимальная стоимость финансирования в рамках данной программы составляет 500 млн рублей».

Экология,Сбербанк Лизинг,
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