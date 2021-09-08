СберЛизинг принимает участие в 13-ой международной выставке ВэйстТэк

СберЛизинг принимает участие в 13-ой международной выставке

Фото: Сбербанк Лизинг Сбербанк Лизинг

, которая проходит с 7 по 9 сентября 2021 года в Крокус Экспо. СберЛизинг участвует в мероприятии в качестве партнера группы компаний «Торг Комс». С ней СберЛизинг связывает эффективное сотрудничество в части производства и финансирования мусоровозов и другой отраслевой техники.

ВэйстТэк — это уникальная площадка, на которой встречаются представители власти, бизнеса и общества для обсуждения очень важной на сегодня проблемы управления бытовыми и производственными отходами.

На выставке представители СберЛизинга расскажут о программах компании и условиях их предоставления, поделятся опытом, познакомятся с новыми технологиями и решениями в сфере обращения с отходами.