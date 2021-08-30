В России предложили перенести мусорную реформу

Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) на два года — с 2022 на 2024 год. Об этом сказано в заключении ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Мусорная реформа предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор. Планируемый срок начала реформы (1 января 2022 года) «представляется нереализуемым», отметили в Минэкономразвития.

Свое заключение ведомство делало на основе анализа замечаний от компаний, ассоциаций и деловых союзов, а также властей некоторых регионов. Например, учитывалась позиция ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сибура», «Опоры России» и других. Ведомство видит несколько рисков реформы РОП. Например, возможность остановки оборота продукции на рынке, дефицит социально значимых товаров и их подорожание.

«То, что происходит в настоящее время, это яркий пример затягивания ассоциациями процесса принятия нормативных актов, необходимых для того, чтобы Россия продвинулась на пути создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — сказал РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.