Утилизация упаковки даст России 20 тысяч новых рабочих мест

Отрасль по обращению с отходами создаст 20 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц после того, как заработает новая концепция расширенной ответственности производителей. Это показали расчеты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), с которыми познакомилась "РГ".

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"Мы подсчитали, сколько мощностей потребуется для переработки каждого вида отходов и сколько человек будут заняты их обслуживанием, - объяснил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Выяснилось, что для новых объектов необходимо примерно 20 тысяч работников".

Новая концепция расширенной ответственности производителей вступит в силу с 1 января 2022 года. С этой даты производители и импортеры товаров будут обязаны обеспечить утилизацию всей упаковки и частично - самих изделий. Для каждого вида продукции установлен свой норматив (в среднем - 25-30%), каждый год его величина будет увеличиваться минимум на 10%. Компании могут заплатить экологический сбор или обеспечить переработку сами: организовать переработку своими силами или заключить договор с утилизатором.

Для утилизации полимеров стране потребуются почти 8,3 тыс. человек, для работы со стеклом - 600 человек, с резиной - 500 специалистов. Утилизация электроприборов обеспечит 3,5 тыс. рабочих мест, а превращение неперабатываемых отходов (так называемых "хвостов) в RDF-топливо - 528.