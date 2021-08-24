В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Утилизация упаковки даст России 20 тысяч новых рабочих мест

Российская Газета
15 минут назад

Отрасль по обращению с отходами создаст 20 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц после того, как заработает новая концепция расширенной ответственности производителей. Это показали расчеты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), с которыми познакомилась "РГ".

Утилизация упаковки даст России 20 тысяч новых рабочих мест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы подсчитали, сколько мощностей потребуется для переработки каждого вида отходов и сколько человек будут заняты их обслуживанием, - объяснил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Выяснилось, что для новых объектов необходимо примерно 20 тысяч работников".

Новая концепция расширенной ответственности производителей вступит в силу с 1 января 2022 года. С этой даты производители и импортеры товаров будут обязаны обеспечить утилизацию всей упаковки и частично - самих изделий. Для каждого вида продукции установлен свой норматив (в среднем - 25-30%), каждый год его величина будет увеличиваться минимум на 10%. Компании могут заплатить экологический сбор или обеспечить переработку сами: организовать переработку своими силами или заключить договор с утилизатором.

Для утилизации полимеров стране потребуются почти 8,3 тыс. человек, для работы со стеклом - 600 человек, с резиной - 500 специалистов. Утилизация электроприборов обеспечит 3,5 тыс. рабочих мест, а превращение неперабатываемых отходов (так называемых "хвостов) в RDF-топливо - 528.

Эти рабочие места будут созданы в самых разных городах страны, где будут размещены объекты по переработке отходов, добавили в ППК РЭО. На каждом из них потребуется и управленческий, и производственный персонал самых разных специальностей, уточнили в компании.

Экология,Общество,Денис Буцаев,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители