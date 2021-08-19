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Украину обвинили в уничтожении Днепра

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад

Украину обвинили в уничтожении Днепра
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский политолог Сергей Марков обвинил власти Украины в уничтожении реки Днепр. О состоянии водной артерии эксперт высказался в социальных сетях, сообщает «Свободная пресса».

Марков упомянул о состоянии реки в политическом контексте. Он посчитал, что экологическая обстановка может стать причиной для смены власти в стране.

«Правительство, которое зависит не от народа Украины, а от внешнего центра управления, ничего не делает. И фактически уничтожает великую реку Днепр. Днепр нужно спасать от этой власти. Экология уже требует ликвидации этой власти. Днепр просит о помощи великую Россию», — заявил политолог.

В июле 2021 года эксперты Счетной палаты Украины заявили, что Днепр оказался на грани экологической катастрофы. Специалисты нашли в реке более 160 загрязняющих веществ. По словам экспертов, река техногенно деформировалась из-за изменений климата и уменьшения водостока.

Экология,Сергей Марков,Украина,
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