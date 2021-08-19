Украину обвинили в уничтожении Днепра

Российский политолог Сергей Марков обвинил власти Украины в уничтожении реки Днепр. О состоянии водной артерии эксперт высказался в социальных сетях, сообщает «Свободная пресса».

Марков упомянул о состоянии реки в политическом контексте. Он посчитал, что экологическая обстановка может стать причиной для смены власти в стране.

«Правительство, которое зависит не от народа Украины, а от внешнего центра управления, ничего не делает. И фактически уничтожает великую реку Днепр. Днепр нужно спасать от этой власти. Экология уже требует ликвидации этой власти. Днепр просит о помощи великую Россию», — заявил политолог.