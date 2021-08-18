В Челябинске произошёл «сильнейший выброс» сероводорода

В Челябинске ночью 18 августа произошёл сильнейший залповый выброс сероводорода. Об этом сообщил журналистам замглавы областного минэкологии Виталий Безруков.

Фото: Mars.nasa.gov Mars.nasa.gov

Это случилось в Металлургическом районе у очистных местного муниципального водоканала. Превышение предельно допустимой концентрации вещества зафиксировал действующий при министерстве «Центр экологического мониторинга» Министерства экологии Челябинской области.