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В Челябинске произошёл «сильнейший залповый выброс» сероводорода

ИА Regnum
1 час назад

В Челябинске ночью 18 августа произошёл сильнейший залповый выброс сероводорода. Об этом сообщил журналистам замглавы областного минэкологии Виталий Безруков.

В Челябинске произошёл «сильнейший выброс» сероводорода
Фото: Mars.nasa.govMars.nasa.gov

Это случилось в Металлургическом районе у очистных местного муниципального водоканала. Превышение предельно допустимой концентрации вещества зафиксировал действующий при министерстве «Центр экологического мониторинга» Министерства экологии Челябинской области.

В некоторых районах Челябинска может отмечаться сильный запах сероводорода либо похожий на запах канализации. Ситуацию осложняет безветренная и жаркая погода. Предприятиям рекомендовано дополнительно снизить объёмы выбросов в атмосферу.

Экология,Происшествия,Челябинск,
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