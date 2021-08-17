Пятно от разлива нефти под Новороссийском исчезло

Снимки со спутников показали, что следы разлива нефтепродуктов в Черном море недалеко от Новороссийска исчезли. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказали в Институте космических исследований Российской академии наук.

Фото: Brocken Inaglory/ CC BY-SA 4.0 Brocken Inaglory/ CC BY-SA 4.0

Как уточнили в ведомстве, на изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается. Это можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются.

Ученые также опровергли сообщения о том, что пятна могли быть следами смытых в море горными реками веществ. Выносы рек хотя и влияют на цветность воды, но не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях, так как в них обычно невелико содержание поверхностно-активных веществ, объяснили в институте.

Сотрудники Институте космических исследований вместе с коллегами из Института океанологии оказывают содействие государственным службам в анализе причин разлива и оценке его последствий, сообщает РИА Новости.

Разлив нефтепродуктов рядом с Новороссийском произошел 7 августа во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, чья пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров. Площадь пятна от выброса горючего составляла 80 квадратных километров.