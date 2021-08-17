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Пятно от разлива нефти под Новороссийском исчезло

Вечерняя Москва
42 минуты назад

Снимки со спутников показали, что следы разлива нефтепродуктов в Черном море недалеко от Новороссийска исчезли. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказали в Институте космических исследований Российской академии наук.

Пятно от разлива нефти под Новороссийском исчезло
Фото: Brocken Inaglory/ CC BY-SA 4.0Brocken Inaglory/ CC BY-SA 4.0

Как уточнили в ведомстве, на изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается. Это можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются.

Ученые также опровергли сообщения о том, что пятна могли быть следами смытых в море горными реками веществ. Выносы рек хотя и влияют на цветность воды, но не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях, так как в них обычно невелико содержание поверхностно-активных веществ, объяснили в институте.

Сотрудники Институте космических исследований вместе с коллегами из Института океанологии оказывают содействие государственным службам в анализе причин разлива и оценке его последствий, сообщает РИА Новости.

Разлив нефтепродуктов рядом с Новороссийском произошел 7 августа во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, чья пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров. Площадь пятна от выброса горючего составляла 80 квадратных километров.

12 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что утечка нефти не представляет угрозы для отдыхающих. Также, по его словам, ничто не угрожает морской флоре и фауне. Курортный сезон не будет сорван, заключил глава региона.

Экология,Происшествия,Вениамин Кондратьев,РАН,РИА Новости,Новороссийск,
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