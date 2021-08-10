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Появилась новая версия убийства депутатом жителя Камчатки

News.ruиещё 17
11 часов назад

Появилась новая версия убийства депутатом жителя Камчатки
Фото: News.ruNews.ru

Депутат Заксобрания Камчатского края Иван Редькин, случайно застреливший 30-летнего жителя посёлка Озерновский, мог быть пьян в момент преступления. Об этом сообщает информационное агентство «Кам 24».

По его сведениям, парламентарий приехал на свалку, где произошло убийство, для того чтобы поупражняться в стрельбе из карабина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Региональное управление СКР проводит работу по установлению всех обстоятельств.

Сам Редькин рассказал, что приехал на свалку, чтобы отпугнуть бродившего там медведя, который мог напасть на местных жителей. По его словам, он стрелял в сумерках, а позднее узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы получил ранение мужчина, впоследствии умерший в больнице.

Депутат заявил, что готов понести наказание. Он снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание и приостановил членство в партии «Единая Россия».

По словам представителя парламентария, он намерен помочь семье погибшего материально. Однако супруга застреленного мужчины заявила, что с ней никто не связывался и не выражал соболезнований. О том, что в деле фигурирует депутат, ей стало известно из СМИ.

Экология,Единая Россия,СКР,Камчатский Край,
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