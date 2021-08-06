Сергей Зверев и "Зеленые" возьмут на контроль экологическую ситуацию на Байкале

Защитник Байкала Сергей Зверев и руководитель Иркутского отделения партии "Зеленых" Евгений Колмаков посетили промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО "БЦБК"). В мероприятии вместе с ними приняли участие спортсмены, участники уникального экологического заплыва "За чистый Байкал", преодолевшие на пути в Байкальск 80 км в ледяной воде без гидрокостюмов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что в этом году будет разработана проектная документация рекультивации ОАО "БЦБК", которая пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы.

Видео дня

Рекультивация промплощадки в рамках национального проекта "Экология" поручена Госкорпорации "Росатом". "Работы по рекультивации начнутся в следующем году.

Самые сложные точки на площадке - полигоны "Солзанский" и "Бабхинский", объекты цеха очистных сооружений, которые содержат щелокосодержащую жидкость.

В целях предотвращения переполнения карт-накопителей полигона "Солзанский" и попадания загрязняющих веществ в Байкал уже сегодня смонтировано оборудование для отвода и очистки надшламовых вод", - рассказал исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" Артем Поляков.

Сергей Зверев отметил, что проблемы, схожие с проблемами БЦБК, могут возникнуть и на работающем Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, и надо об этом думать уже сегодня.

"Экологических проблем у Байкала много, решать их надо комплексно. Второго Байкала у нас нет", - резюмировал Зверев.