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Сергей Зверев и "Зеленые" возьмут на контроль экологическую ситуацию на Байкале

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Защитник Байкала Сергей Зверев и руководитель Иркутского отделения партии "Зеленых" Евгений Колмаков посетили промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО "БЦБК"). В мероприятии вместе с ними приняли участие спортсмены, участники уникального экологического заплыва "За чистый Байкал", преодолевшие на пути в Байкальск 80 км в ледяной воде без гидрокостюмов.

Сергей Зверев и "Зеленые" возьмут на контроль экологическую ситуацию на Байкале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в этом году будет разработана проектная документация рекультивации ОАО "БЦБК", которая пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы.

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Рекультивация промплощадки в рамках национального проекта "Экология" поручена Госкорпорации "Росатом". "Работы по рекультивации начнутся в следующем году.

Самые сложные точки на площадке - полигоны "Солзанский" и "Бабхинский", объекты цеха очистных сооружений, которые содержат щелокосодержащую жидкость.

В целях предотвращения переполнения карт-накопителей полигона "Солзанский" и попадания загрязняющих веществ в Байкал уже сегодня смонтировано оборудование для отвода и очистки надшламовых вод", - рассказал исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" Артем Поляков.

Сергей Зверев отметил, что проблемы, схожие с проблемами БЦБК, могут возникнуть и на работающем Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, и надо об этом думать уже сегодня.

"Экологических проблем у Байкала много, решать их надо комплексно. Второго Байкала у нас нет", - резюмировал Зверев.

Среди мер, которые необходимо принимать незамедлительно, экологи называют модернизацию очистных сооружений, подключение к локальным очистным сооружениям объектов туристической инфраструктуры, запрет расширения диапазона уровня воды, а также заключение соглашения с Монголией об отказе от строительства на Селенге и ее притоках гидроэлектростанций.

Экология,Шоу-бизнес,Артем Поляков,Сергей Зверев,Байкальский ЦБК,Росатом,Байкальск,
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