Последствия глобального потепления для России: два города под угрозой затопления

Подъем уровня воды в мировом океане из-за глобального потепления может привести к подтоплению Санкт-Петербурга и Архангельска. Такое мнение изданию URA.RU высказал Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.

По его словам, проблема подъема мирового океана относится к «проблеме 22 века». По худшим оценкам, он составит 3-5 метров.

«Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?» — заявил Алексей Кокорин.

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов отметил, что таких проблем можно избежать, если заняться борьбой с глобальным потеплением.

«Все зависит от того, как будем сокращать выбросы и заниматься глобальным потеплением. Существует некая неопределенность по этому поводу», – сказал эксперт и заметил, что в Санкт-Петербурге построили дамбу, которая удерживает трехметровые наводнения.