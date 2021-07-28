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Последствия глобального потепления для России: два города под угрозой затопления

Елена Прошина
17 минут назад

Подъем уровня воды в мировом океане из-за глобального потепления может привести к подтоплению Санкт-Петербурга и Архангельска. Такое мнение изданию URA.RU высказал Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.

Последствия глобального потепления для России: два города под угрозой затопления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, проблема подъема мирового океана относится к «проблеме 22 века». По худшим оценкам, он составит 3-5 метров.

«Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?» — заявил Алексей Кокорин.

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов отметил, что таких проблем можно избежать, если заняться борьбой с глобальным потеплением.

«Все зависит от того, как будем сокращать выбросы и заниматься глобальным потеплением. Существует некая неопределенность по этому поводу», – сказал эксперт и заметил, что в Санкт-Петербурге построили дамбу, которая удерживает трехметровые наводнения.

При этом Карнаухов обратил внимание, что в России сейчас есть несколько регионов, где наводнения регулярно повторяются – Северный Кавказ и Дальний Восток. На юге России и Кавказе много осадков дает море, а дополнительное влияние оказывает расположение гор. На Дальнем Востоке же причиной затоплений стало смещение муссонных дождей.

Экология,Общество,Алексей Карнаухов,Алексей Кокорин,Санкт-Петербург,Россия,Архангельск,
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