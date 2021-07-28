Дачникам напомнили о "штрафе за деревья"

Дерево, находящееся на дачном участке у россиянина, может привести к ряду сложностей, в том числе штрафу. Об этом "Прайм" сообщил гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости» Алексей Куденко/РИА «Новости»

По его словам, грозит штраф в случае, если дерево спилят без согласования с администрацией поселения. "Также следует помнить, не является ли ваш участок, примыкающим к лесному фонду.

В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством - даже некоторые поселки находятся в лесном фонде", - предупредил Петропольский.

Он подчеркнул, что даже когда дерево больное, угрожает жизни и здоровью, лучшего выяснять у администрации, возможно ли срубить дерево. Вероятно, оно может относиться к категории ценных.