Снос зданий посчитали опасным для климата

Мнение архитектора поддержал Клифф Брумфилд (Cliff Broomfield) из строительной компании 8build. Он назвал обычной практикой процесс, когда здания не разрушают, а ремонтируют. «Легко сказать, давайте просто снесем и построим заново, но здесь есть люди: архитекторы и застройщики, которые упорно работают, чтобы возрождать объекты», — отметил эксперт. Брумфилд также подчеркнул, что человечеству необходимо понять, как минимизировать свое влияние на окружающую среду.