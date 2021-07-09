В России введут новые штрафы за загрязнение воздуха

Как уточнили в ведомстве, в статью 8.21 КоАП планируют добавить части, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух, в том числе за недопуск на предприятия, которые оказывают негативное воздействие.

В Министерстве также отметили, что Минприроды выступает за то, чтобы все — независимо, индивидуальный это предприниматель или юридическое лицо — внимательно относились к тому, что выбрасывают их предприятия в воздух. И при наличии нарушений нести ответственность.