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В России введут новые штрафы за загрязнение воздуха

Газета.Ru
16 минут назад
В России появятся новые штрафы за загрязнение воздуха. Минприроды РФ уже подготовило соответствующий законопроект - "О внесении изменений в КоАП", пишут "Известия".
В России введут новые штрафы за загрязнение воздуха
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как уточнили в ведомстве, в статью 8.21 КоАП планируют добавить части, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух, в том числе за недопуск на предприятия, которые оказывают негативное воздействие.
Данную инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, где ратуют за то, что ее приняли как можно скорее. Эксперты также поддерживают законопроект. Однако они считают, что наказание не должно быть декларативным.
В Министерстве также отметили, что Минприроды выступает за то, чтобы все — независимо, индивидуальный это предприниматель или юридическое лицо — внимательно относились к тому, что выбрасывают их предприятия в воздух. И при наличии нарушений нести ответственность.
Экология,Общество,Минприроды,Госдума,газета "Известия",Россия,
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