Милилоны людей ежегодно погибают от глобального потепления

Согласно исследованию, около девяти процентов смертей с 2000 по 2019 год были связаны с ухудшением погодных условий от ускоренного изменения климата. Ученые проанализировали данные 43 стран на всех континентах и выяснили, что от простуды люди умирали на 0,5 процента реже, а число летальных исходов от жары выросло на 0,2 процента. Самый высокий уровень смертности от тепла зафиксирован в Европе, от холода — в африканских странах. Заметно снизилась смертность от глобального потепления в Юго-Восточной Азии.