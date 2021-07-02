Ценная рыба оказалась на грани истребления

Палтус, которого добывают у берегов Камчатки и на севере Охотского моря, оказался на грани истребления из-за изменений климата и деятельности человека. Экологи требуют ввести временный запрет на промысел ценной рыбы, пишет издание «Коммерсантъ».

По их данным, запасы палтуса оценивают приблизительно, а не с учетом полевых исследований. Такой подход приводит к необоснованному завышению ОДУ. При этом представители WWF подчеркивают, что к причинам истощения запасов рыбы не относят такие важные факторы, как потери из-за объедания улова косатками, истребление молодняка, а также выбор орудий лова. Экологические активисты требуют скорректировать ОДУ, а до того, как утвердят новые нормы, временно ограничить промысел.