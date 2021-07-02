Ценная рыба оказалась на грани истребления

Палтус, которого добывают у берегов Камчатки и на севере Охотского моря, оказался на грани истребления из-за изменений климата и деятельности человека. Экологи требуют ввести временный запрет на промысел ценной рыбы, пишет издание «Коммерсантъ».
По их данным, запасы палтуса оценивают приблизительно, а не с учетом полевых исследований. Такой подход приводит к необоснованному завышению ОДУ. При этом представители WWF подчеркивают, что к причинам истощения запасов рыбы не относят такие важные факторы, как потери из-за объедания улова косатками, истребление молодняка, а также выбор орудий лова. Экологические активисты требуют скорректировать ОДУ, а до того, как утвердят новые нормы, временно ограничить промысел.
Росрыболовство
отказывается вводить запреты на промысел, так как в снижении запасов палтуса видит естественные причины, в том числе небольшой прирост в некоторых поколениях, глобальное потепление, которое меняет экосистему Мирового океана. В ведомстве подчеркивают, что запасы палтуса находятся под контролем. ОДУ палтуса в 2021 году, по данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), составляет 13,7 тысячи тонн. В Росрыболовстве добавили, что в следующем году показатель снизится на 25-30 процентов.
Замдиректора крупнейшего в России рыбопромышленного холдинга УК «Норебо» Сергей Сенников
добавил, что предложения экологов могут стабилизировать состояние запасов палтуса, но ситуацию нужно изучать подробно, так как запрет на добычу может поставить под угрозу промысел трески. Другой представитель отрасли заявил журналистам издания, что российские рыбные компании и без ограничений находятся в трудном положении и проигрывают американским промысловикам. Стоимость тонны палтуса достигла 12 тысяч долларов.
В конце апреля мировые представители рыбной индустрии заявили об угрозе масштабных убытков
по причине изменений в популяции лососевых у берегов Аляски
. Из года в год красная рыба стала становиться меньше и меньше по размеру из-за того, что ее вылавливают, не давая окрепнуть, а также из-за резкого изменения климата.