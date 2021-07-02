Посчитать каждое дерево: Цифровизация леса стартовала в РФ

Глобальная цифровизация леса, которая позволит остановить незаконную вырубку, началась в России . Цель властей — посчитать каждое дерево, которое идёт на переработку и остановить серых лесорубов, сообщает Пятый канал.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Незаконная вырубка наносит ежегодный ущерб в 10–12 млрд рублей. На каждый спиленный ствол будет наноситься маркировка — штрих-код и индивидуальный номер, которые в отрасли уже прозвали «паспорт для Буратино».

Цифровой документ будет сопровождать бревно, начиная с делянки, при перевозке, поступлении на пилораму или деревообрабатывающий комбинат — вплоть до потребителя.

Весь путь спиленного дерева прослеживается через систему ЛесЕГАИС. На первых порах будут приниматься бумажные накладные. За подделку цифрового документа грозит до трёх лет тюрьмы.