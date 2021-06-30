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Якутск заволокло дымом

ТАСС
1 час назад
Лабораторный мониторинг воздуха в период лесных пожаров выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Якутске, сообщается в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Якутск заволокло дымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"30 июня появилась задымленность в Якутске, исследования атмосферного воздуха показали превышение по диоксиду азота, при ПДК не более 0,2 мг/м3 показатель составил 0,299 мг/м3", - говорится в сообщении.
В Якутске исследования атмосферного воздуха проводятся по семи показателям - оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества, РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра), РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров).
"Смог в городе Якутск вызван действующими лесными пожарами в близлежащих Горном и Мегино-Кангаласском районах, также возле села Маган (входит в городской округ Якутска)", - разъяснили в пресс-службе регионального Минэкологии.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
Экология,Общество,Якутск,
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