Якутск заволокло дымом

В Якутске исследования атмосферного воздуха проводятся по семи показателям - оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества, РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра), РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров).

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.