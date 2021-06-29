Закон о развитии пчеловодства в РФ вступил в силу

Целями закона являются обеспечение производства продукции пчеловодства и сохранение пчел. Законом введены понятия «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья». Также в законе закреплены правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчел.

Также запрещается применять для лечения пчел лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с российским законодательством. Кроме того, лица, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов, обязаны не позднее, чем за три дня до проведения таких работ, оповестить об их проведении население на расстоянии до 7 км от границ запланированных к обработке участков.