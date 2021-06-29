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Закон о развитии пчеловодства в РФ вступил в силу

Агентство «Москва»иещё 2
1 час назад
Закон о развитии пчеловодства в РФ вступил в силу 29 июня.
Закон о развитии пчеловодства в РФ вступил в силу
Фото: ТАССТАСС
Целями закона являются обеспечение производства продукции пчеловодства и сохранение пчел. Законом введены понятия «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья». Также в законе закреплены правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчел.
Согласно документу, запрещается расположение пчеловодческой инфраструктуры на земельных участках, которые были использованы для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, пунктов захоронения радиоактивных отходов.
Кроме того, учет пчел осуществляется в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. Ветеринарные правила содержания пчел утверждаются министерством сельского хозяйства РФ.
Также запрещается применять для лечения пчел лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с российским законодательством. Кроме того, лица, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов, обязаны не позднее, чем за три дня до проведения таких работ, оповестить об их проведении население на расстоянии до 7 км от границ запланированных к обработке участков.
Экология,Политика,Минсельхоз,Россия,
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