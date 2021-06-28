Информация о ситуации с коронавирусом в Калужской области на 27 июня

Министерство здравоохранения Калужской области
опубликовало информацию по ситуации с коронавирусом в регионе на 27 июня. На 27 июня в области зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев - 37 168. На лечении находятся 1 307 человек. 68 пациентов выздоровели, общее число - 35 490 человек. Всего умерших - 371. Четыре новых подтверждённых случая: три жителя Калуги 1930, 1938, 1934 годов рождения и житель Перемышльского района 1946 года рождения. География распространения коронавирусной инфекции: Калуга - 441 Обнинск - 130 Боровский район - 111 Кировский район - 78 Дзержинский район - 67 Малоярославецкий район - 63 Сухиничский район - 52 Козельский район - 47 Жуковский район - 45 Людиновский район - 32 Медынский район - 24 Думиничский район - 21 Тарусский район - 20 Юхновский район - 18 Бабынинский район - 17 Хвастовичский район - 17 Ферзиковский район - 16 Перемышльский район - 15 Спас-Деменский район - 14 Жиздринский район - 13 Мещовский район - 12 Мосальский район - 12 Куйбышевский район - 11 Ульяновский район - 11 Барятинский район - 10 Износковский район - 10