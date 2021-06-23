Германия взялась спасать планету поездами

По всей стране в ближайшие годы откроются 20 участков железной дороги, которые долгие годы не эксплуатировались. Власти ФРГ рассчитывают увеличить пропускную способность более экологичного транспорта, нежели легковые авто и грузовики на дизельных двигателях. В числе новых маршрутов несколько пригородных линий в Берлине и Дюссельдорфе, другие местные направления, а также сообщение из Брайзаха на юго-западе Германии во французский Кольмар.