Ученых испугали последствия глобального потепления

Немецкие и шведские ученые пришли к выводу, что потепление климата на два градуса может изменить жизнь почти половины жителей Земли и привести к "эффекту домино" - ситуации, когда критически изменяется одно из природных звеньев, а вслед за этим меняются иные природные условия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Результаты исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics.

Специалисты сообщили, что результаты их работы - "анализ риска, а не прогноз". С помощью специальных программ они воссоздали три миллиона сценариев развития климата на планете. Порядка 30% в теории привели к возникновению "эффекта домино". Ученые отмечают, что такие результаты вызывают опасения.

Исследователи допускают, что таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды станет первым звеном глобальных событий, которые приведут к необратимым изменениям климата - потеря льда в этих районах увеличилась и ускорилась за последние десятилетия. Некоторые исследования, цитируемые учеными, предполагают, что бассейн Амундсена в Западной Антарктиде (сторона Гренландии) на самом деле мог уже преодолеть переломный момент.

"Самый уязвимый кластер, который уже находится под угрозой потепления от 1 до 3 градусов включает несколько компонентов криосферы, в частности горные ледники, а также ледяные щиты Гренландии и Западной Антарктики. Недавние исследования предлагают потенциальные индикаторы раннего предупреждения для этих критических элементов, показывая, что некоторые из них приближаются или, возможно, уже превысили критический порог", - говорится в исследовании.

Из-за изменений в ледниках в перспективе остынут теплые течения в Атлантике, затем - снизится количество осадков в тропиках, а после — леса Амазонии станут саванной из-за уменьшения рециркуляции влаги, отмечают специалисты.

"Предполагается, что тропические леса Амазонки могут быть близки к критической степени обезлесения, что, наряду с глобальным потеплением, может быть достаточным для начала критической трансформации. Это может подвергнуть 30–50% экосистем тропических лесов риску перехода тропические саванны или сухие леса", - считают ученые.