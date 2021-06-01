ЕК опубликовала руководство по отказу от одноразового пластика

Европейская комиссия опубликовала руководство для стран-членов Евросоюза по отказу от ряда одноразовых пластиковых изделий, наносящих вред окружающей среде.

Фото: © РИА Новости. Павел Лисицын © РИА Новости. Павел Лисицын

Согласно документу, до 3 июля государства Евросоюза должны проследить за тем, чтобы с прилавков исчезли пластиковые товары, которым легко найти менее экологически вредную альтернативу.

Речь идет, в частности, о таких товарах как пластиковые тарелки и стаканы, столовые приборы, соломинки, ватные палочки, палочки для воздушных шаров, чашки и контейнеры из полистирола.

Такие товары как влажные салфетки и рыболовные снасти под запрет не попадают. Однако производители должны будут делать соответствующие маркировки о вреде окружающей среде. Также ужесточается контроль за утилизацией таких товаров. Государства ЕС должны проводить информационные кампании для привлечения внимания к этой проблеме.