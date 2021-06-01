В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ЕК опубликовала руководство по отказу от одноразовых пластиковых изделий

Прайм
1 час назад
Европейская комиссия опубликовала руководство для стран-членов Евросоюза по отказу от ряда одноразовых пластиковых изделий, наносящих вред окружающей среде.
ЕК опубликовала руководство по отказу от одноразового пластика
Фото: © РИА Новости. Павел Лисицын © РИА Новости. Павел Лисицын
Согласно документу, до 3 июля государства Евросоюза должны проследить за тем, чтобы с прилавков исчезли пластиковые товары, которым легко найти менее экологически вредную альтернативу.
Речь идет, в частности, о таких товарах как пластиковые тарелки и стаканы, столовые приборы, соломинки, ватные палочки, палочки для воздушных шаров, чашки и контейнеры из полистирола.
Такие товары как влажные салфетки и рыболовные снасти под запрет не попадают. Однако производители должны будут делать соответствующие маркировки о вреде окружающей среде. Также ужесточается контроль за утилизацией таких товаров. Государства ЕС должны проводить информационные кампании для привлечения внимания к этой проблеме.
«Более 80% отходов в морях приходятся на пластик. Одноразовые изделия из пластика используются лишь короткое время, послед чего выбрасываются, поэтому гораздо больше вероятность, что они попадут в море в отличие от изделий для многоразового использования. Пластиковые изделия накапливаются в морях, океанах, на пляжах Европейского союза и всего мира, представляют большую опасность для морской фауны и здоровья человека», — говорится в документе Еврокомиссии.
Экология,Общество,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители