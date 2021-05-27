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«Открытая Россия» объявила о самоликвидации

Национальная Служба Новостейиещё 20
27 мая 2021
Движение «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) объявила о прекращении своей деятельности в России. Все отделения организации в регионах будут ликвидированы, а все члены — исключены, передает «Интерфакс». Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров пояснил, что движение самоликвидируется, чтобы избежать уголовного преследования в преддверии парламентских выборов. «Госдума принимает закон, по которому сторонников «Открытки» могут посадить на шесть лет просто за убеждения (ужесточение статьи 284.1 УК РФ – НСН). Нам не нужны новые штрафы и новые уголовные дела против наших сторонников, и мы хотим защитить наших сторонников», — заявил Пивоваров. «Открытая Россия» учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.
«Открытая Россия» прекращает деятельность в РФ
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Экология,Громкие уголовные дела ,Андрей Пивоваров,Михаил Ходорковский,Генпрокуратура РФ,Госдума,Интерфакс,Россия,
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