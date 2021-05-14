Эксперт предрек катастрофу из-за Китая

В марте издание Bloomberg сообщило, что попытки стран мира снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сделать мир чище оказались
под угрозой из-за крупнейших потребителей угля — США, Китая и Индии. Эти государства готовятся нарастить потребление настолько, что снижение выбросов CO2, зафиксированное во время пандемии коронавируса, окажется бесполезным. США в этом году планируют увеличить потребление на 16 процентов, а затем еще на 3 процента в 2022 году. Китай и Индия, на долю которых вместе приходится почти две трети спроса, не планируют сокращать его в ближайшей перспективе.