Эксперт предрек катастрофу из-за Китая

Бледсо указал на недавнее исследование Rhodium Group, в котором говорилось, что в 2019 году количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых.

По мнению эксперта, если такая тенденция продолжится, то может не достигнуть цели Парижского соглашения — углеродной нейтральности к 2050 году. Это может увеличить риск катастрофических климатических изменений.