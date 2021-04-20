Нашествие медуз на черноморском курорте попало на видео

Нашествие медуз в морском порту Сочи попало на видео. Ролик опубликован на сайте телеканала Sochi24.

На кадрах, сделанных одним из очевидцев, видно, как в воде возле причала плавают сотни небольших прозрачных медуз. Уточняется, что съемка происходит рядом с Морским вокзалом города.

По словам экспертов, такое явление вполне обычно для весенних месяцев в связи с обновлением популяции. Уточняется, что для размножения личиночные особи аурелии предпочитают прохладные воды и глубину от 5 до 50 метров.