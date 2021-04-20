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Нашествие медуз на черноморском курорте попало на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Нашествие медуз в морском порту Сочи попало на видео. Ролик опубликован на сайте телеканала Sochi24.
На кадрах, сделанных одним из очевидцев, видно, как в воде возле причала плавают сотни небольших прозрачных медуз. Уточняется, что съемка происходит рядом с Морским вокзалом города.
По словам экспертов, такое явление вполне обычно для весенних месяцев в связи с обновлением популяции. Уточняется, что для размножения личиночные особи аурелии предпочитают прохладные воды и глубину от 5 до 50 метров.
Также специалисты подчеркнули, что в настоящее время на черноморском курорте наиболее благоприятное направление ветра и морских течений для миграции этих обитателей, при этом с потеплением их будет меньше.
Экология,Общество,Видео,Сочи,
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