В Приморье ловят тигра, с января нападающего на собак

Появления тигра фиксируются в селах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года. Большинство случаев зафиксировано в селе Занадворовка, где за полтора месяца в результате нападений хищника погибли более 10 собак. Также хищника видели в соседних селах Гусевка и Провалово.

По его словам, тигр пока умело обходит расставленные специалистами ловушки и перемещается от одного населенного пункта к другому, но его отлов остается вопросом времени. Отлов животного необходим, чтобы установить причины его поведения и, если не будет противопоказаний, переместить на другую территорию.