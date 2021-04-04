В Приморье ловят тигра, с января нападающего на собак

"С самого первого сообщения о появлении тигра в населенных пунктах там работают наши специалисты. Изначально предпринимались меры, направленные на отпугивание животного от населенного пункта и минимизации факторов, которые его туда привлекают. Здесь ничего нового - несанкционированные свалки бытовых отходов в границах сел и безнадзорные собаки, которые на них концентрируются. Лучшей приманки для молодого тигра, а мы уверены, что имеем дело именно с таким, и не придумаешь. Когда уже стало понятно, что, несмотря на предпринимаемые меры, зверь не уходит, запросили и получили разрешение от Росприроднадзора на отлов", - цитирует пресс-служба заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира - начальника управления по охране объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.
"На юго-западе Приморья плотность тигра высокая, конкуренция между самцами за участки нарастает, и молодым особям не так просто приспособиться к таким условиям, но им есть куда расселятся. В нападение на собак была пауза с 9 по 29 марта, как мы понимаем, в эти дни тигр успешно переключился на диких животных, а значит, с большой долей вероятности с ним физиологически все в порядке. Есть вариант, что тигр уйдет в лес", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.