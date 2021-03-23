Жители хабаровских сел остановили строительство химзавода КНР

Хабаровском крае остановили строительство химического завода. Первый референдум местного значения на Дальнем Востоке закончился оглушительной победой активистов. 90% высказались против стройки. Результаты референдума уже признали власти Хабаровска

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Завод, вокруг которого разгорелись споры, планировалось строить в Аяно-Майском районе, на севере Хабаровского края, у побережья Охотского моря. Китайский инвестор Sirius Holding заходил сюда с проектом химического завода по производству метанола, аммиака, формальдегида и некоторых полиэфиров. Агломерация в этом районе — это несколько деревень и поселков, удаленных друг от друга на 300 и более километров, район заселен очень скудно — всего около двух тысяч человек. Но против завода, как говорится, поднялись всем селом, рассказывает председатель инициативной группы Марианна Волостникова:

Марианна Волостникова, председатель инициативной группы: «Край земли, мягко говоря. Но здесь живут люди, которых устраивает этот образ жизни. Я согласна, что, да, нужно развитие, инвестиции, но у нас есть право на благоприятную окружающую среду. Вот мы живем здесь — мы едим чистую рыбу, мы ходим в лес, мы дышим чистым воздухом и мы хотим так продолжать дальше жить. У нас два заповедника, у нас есть Охотоморская зона, которая является родильным домом камчатского краба, кучи нерестовых рыб, включая лосося. Насторожил именно китайский инвестор. Как себя ведет китайский инвестор на наших землях, мы это все прекрасно знаем не понаслышке — Байкал, Сибирь, Забайкалье».

Жителей напугало еще и то, что Sirius Holding хотел завести на завод до четырех тысяч рабочих-китайцев. Поэтому ситуацию с заводом местные жители серьезно называют «вопросом национальной безопасности». Активисты поселка Аян (тут живет 800 человек) организовали сбор подписей, создали инициативную группу, пошли по инстанциям, подали заявку на проведение референдума в местный избирком, писали депутатам — и добились своего. Провели первый в Хабаровском крае референдум местного значения и с большим успехом. Явка составила 60%, к участкам жителей возили на снегоходах. Итог — против завода целых 90%, что неудивительно, потому что проект завода никто из них не видел, говорит эксперт отдела исследований «Гринпис» России Елена Васильева

Елена Васильева, эксперт отдела исследований «Гринпис»: России «Метанол в России стал таким предметом промышленного развития, за ближайшие три года планируется построить несколько достаточно крупных предприятий по производству метанола. Никто не скрывает, что большая часть этой продукции будет уходить на экспорт, потому что уже сейчас почти половина производимого метанола в общем-то вывозится. Практически ни один из реализуемых сейчас проектов не представлен в полном виде. Нет проекта, у нас нет оценки. Мы не знаем, какую технологию собираются использовать. Нам неизвестно, какие очистные сооружения — будут там просто сжигать в факелах, например, или что-то другое. Как будут очищать стоки — этого никто не знает, а в обращении предприятий находятся достаточно опасные вещества. Не шоколадная фабрика, конечно же».

Власти Хабаровска результаты референдума признали. Как написал в своем телеграм-канале врио губернатора Михаил Дегтярев , подход у китайского инвестора был неверным — ему следовало хотя бы пообщаться с жителями. Хабаровскому краю нужны инвестиции, но не такие, заключает Дегтярев. И власти теперь «будут ориентироваться на мнение жителей при принятии дальнейших решений». Получился хороший щелчок по носу, говорит хабаровский политолог Даниил Ермилов.

Даниил Ермилов, хабаровский политолог: «Врио губернатора сказал одну простую вещь: как решат люди. Это был сигнал: ребята, договаривайтесь с местным населением, ведите разъяснительную работу — что за завод, как, чего. У каждой внятной корпорации есть подразделение по связям с общественностью. Они обычно высаживаются, изучают вопросы и выстраивают коммуникацию с населением. Допустим, в Ванинском районе Хабаровского края есть проблема у угольщиков, то есть открытая перевалка угля — и все черное, особенно зимой заметно. Но там хороший пиар-отдел, и они эту работу наладили, к ним претензий у местного населения нет вообще. Нечто подобное можно было вполне реализовать в Аяно-Майском районе, но даже до разговоров дело не дошло. Что касается самого Дегтярева, понятно, что инвестор пришел в его бытность — и по нему это удар, но это и урок».