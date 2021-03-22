ЮНЕСКО предрекла глобальный дефицит воды в мире

Менее чем через десятилетие мир столкнется с глобальным дефицитом воды. Такой прогноз сделали в ЮНЕСКО . Соответствующие выводы содержатся в докладе, опубликованном организацией в понедельник, 22 марта, по случаю Всемирного дня водных ресурсов.

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Согласно оценкам, приведенным в документе, «к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%». Другие глобальные проблемы, включая пандемию, усугубят сложившую ситуацию, уверены в ЮНЕСКО.

В организации отметили, что санитарный кризис обнажил проблему обеспечения населения водой для удовлетворения гигиенических потребностей. В частности, сейчас прямого доступа к воде не имеют более двух млрд человек.

Авторы доклада указали на недостаточные усилия, прикладываемые в современном мире для сохранения водных ресурсов. Кроме того, сейчас остро стоит вопрос правильной оценки стоимости водных ресурсов