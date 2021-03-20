Данные об экологии рассекретили

Информация о состоянии окружающей среды признана общедоступной. Власти не вправе ограничивать к ней доступ и просить деньги за её предоставление. Данные о состоянии экологии не могут быть отнесены к государственной и коммерческой тайне. Это установлено законом, который вступает в силу 20 марта.

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Согласно закону, россияне вправе знать прошлые, текущие и прогнозные показатели экологии, особенно в части её загрязнении и происходящих в ней процессах и явлениях. Также им должны без утаек разъяснять, как воздействует или скажется в будущем на природе какая-либо хозяйственная деятельность, например, как изменятся параметры воздуха после запуска нового завода. Не смогут отмалчиваться чиновники по вопросу о мероприятиях в области охраны окружающей среды — что делается, что запланировано.

Закон перечисляет пять основных видов данных, которые не могут быть скрыты от населения:

состояние и загрязнение окружающей среды, в том числе воздуха, водоёмов и почвы; радиационная обстановка; уровень, объём или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, их стационарные источники; обращение с отходами производства и потребления; мероприятия по снижению негативного воздействия на экологию.