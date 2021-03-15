В сливаемых в Байкал стоках найдены отравляющие вещества

"В 2020 году в интернете появились статьи о "черной" воде Байкала вблизи станции Переемная в Кабанском районе. В ходе проверки установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях. В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5-14 раз. Для решения проблемы необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей", - сообщили в прокуратуре.
"Администрация Кабанского района обязана сформировать бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений, принять меры по разработке проекта возведения объекта. Однако данные действия сделаны не были. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования. Кабанским районным судом требования прокурора удовлетворены", - отметили в пресс-службе.