В сливаемых в Байкал стоках найдены отравляющие вещества

Очистные на станции Переемная, по данным ведомства, введены в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен, способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими. Ситуация усугубляется тем, что не работают очистные сооружения и в ближайшем поселке Танхой.