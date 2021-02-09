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Москва

В WWF связали холода с усилением парникового эффекта 

Москва24 37 минут назад
В WWF связали холода с усилением парникового эффекта
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что резкая перемена погоды свидетельствует об усилении парникового эффекта.
По его словам, этот процесс будет только нарастать и "расшатывать" климат. К примеру, будет наблюдаться все более неравномерное выпадение осадков.

"Если говорить про европейскую часть России, то осадков и снега станет больше, при этом выпадать они начнут за меньшее количество раз. То есть не за пять небольших снегопадов, а за один сильный", — сказал специалист.

Кокорин добавил, что зима теплеет примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом наблюдается большая межгодовая изменчивость. Например, в прошлом году зима выдалась теплой, а в этом — холодной. Это происходит из-за того, что теплеет Арктика. В результате граница между северной полярной областью и умеренными широтами становится более подвижной, а вторжение воздушных масс с Арктики и с юга стал более интенсивным.

"Поэтому мы видим непривычно резкую перемену погоды. И действительно, размах порой достигает 20 градусов за один-два дня", — уточнил эксперт в разговоре с газетой "Известия".

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде и метели в конце недели. Отмечалось, что 12 и 13 февраля в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.
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Экология , Наука и техника , Алексей Кокорин , газета "Известия"
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