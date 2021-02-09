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Опубликован список регионов с самой грязной питьевой водой 

News.ru 5 часов назад
Счетная палата назвала регионы с самой грязной питьевой водой
Фото: Reuters
Счётная палата опубликовала список регионов с самой загрязнённой питьевой водой. Лидером рейтинга стала Свердловская область.
В последние десять лет на Свердловскую область приходится самое большое количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом экологической реабилитации водных объектов региона, на которые приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, говорится в материалах ведомства.
В список неблагополучных регионов по состоянию питьевой воды попали Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. В десятку регионов, где пробы воды не соответствовали требуемым нормам, в различные годы входили Кировская, Нижегородская, Пензенская и Кемеровская области.
Рост доли проб воды из водоёмов для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, которые не соответствуют нормам, вырос с 21,9% 2012 года до 30,1% в 2020 году.
В Роспотребнадзоре назвали срок отмены масок
Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту отравления некачественной водой жителей Октябрьского района Красноярска. Надзорное ведомство Красноярского края 1 февраля начало проверку информации о массовом отравлении водой, к аналогичным действиям приступил региональный главк СК РФ.
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Комментарии 8
Экология , Общество , Генпрокуратура РФ , Счетная палата , СКР , Роспотребнадзор , Кемеровская Область , Новгородская Область , Свердловская Область
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