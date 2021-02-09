Счетная палата назвала регионы с самой грязной питьевой водой

В последние десять лет на Свердловскую область приходится самое большое количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом экологической реабилитации водных объектов региона, на которые приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, говорится в материалах ведомства.

В список неблагополучных регионов по состоянию питьевой воды попали Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. В десятку регионов, где пробы воды не соответствовали требуемым нормам, в различные годы входили Кировская, Нижегородская, Пензенская и Кемеровская области.

Рост доли проб воды из водоёмов для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, которые не соответствуют нормам, вырос с 21,9% 2012 года до 30,1% в 2020 году.